Пришел, родимый: пять котельных в Уссурийске перевели на газ

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-01T07:46:11+03:00

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Газ наконец-то пришел в Уссурийск, где для перевода на «голубое топливо» реконструировали котельные №№ 13, 24, 27, 40, 6. Уже получено разрешение на ввод объектов в работу. Обновленные котельные будут отапливать жилой сектор и производственные предприятия Уссурийска.

Газифицировать регион обещают давно, а воз и ныне там. К саммиту АТЭС, который проходил во Владивостоке в 2012 году, на «голубое топливо» перевели часть котлов ТЭЦ-2, и на этом переход на газ остановился. Первая программа газификации была принята в 2015 году. Обещали, что Спасск-Дальний и ряд других населенных пунктов Спасского района станут первопроходцами газификации. В этом году должно было закончиться строительство 12 объектов газоснабжения.

До 2020 года в газификацию региона должны были вложить свыше 55 миллиардов рублей. К этому моменту все котельные Владивостока, поселка Новый и ряда промышленных объектов должны были работать на газу. Предполагалось, что «голубое топливо» к 2021 году должно было появиться в Находке, Фокино, а к 2025 – в Дальнегорске и Арсеньеве. Спустя 25 лет ощутимых результатов нет.

Пока только на «голубое топливо» переведено пять котельных Уссурийска. Также продолжается работа по подключению к газоснабжению микрорайона «Радужный». Кстати, в последнем случае уже есть согласованный план подключения. Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, в планах начать подачу газа на объекты в сентябре.

- Газопровод обеспечит топливом не только жилые дома микрорайона, но социально значимые объекты, а также агропромышленный парк, в частности, осенью этого года объекты в районе площадки Некруглово «Русагро» перейдут на природный газ, – рассказал Андрей Леонтьев, заместитель директора департамента энергетики Приморского края.

Он также отметил, что сейчас идет разработка плана по дальнейшей газификации Уссурийска.

ИСТОЧНИК KP.RU