Две смертельные аварии произошли в Приморье

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-01T09:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

За выходные в Приморье в автоавариях погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, всего на минувших выходных инспекторы зарегистрировали 119 ДТП. В 14 из них пострадали люди, в 105 - сами транспортные средства. 17 человек получили травмы различной степени тяжести, а жизни двоих спасти не удалось.

Самым аварийным днем стало воскресенье, а строчку лидеров по количеству аварий поделили Владивосток - 45 ДТП, и Уссурийск - 17.

В Пожарском районе Приморского края и в дальневосточной столице в эти выходные произошли аварии, где погибли люди. В первом случае погиб 31-летний мужчина. Автоавария произошла в районе 269 километра автодороги Хабаровск - Владивосток. 27-летний водитель авто марки Toyota Caldina двигался со стороны Хабаровска в сторону Владивостока. Очевидцы рассказывают, что рулевой просто выехал на «встречку», где в этот момент уже ехал большегруз Volvo. Пытаясь избежать столкновения, водитель габаритного авто оперативно перестроился,однако через несколько секунд Caldina снова вернулась на свою полосу движения, где и произошло столкновение с Volvo, перевозившим 21 тонну груза.

Удар был такой силы, что легковушка буквально превратилась в груду железа. Пассажир авто скончался еще до бригады медиков. Еще четверых специалисты госпитализировали - водитель и пассажиры иномарки.

В ГИБДД уточнили, что стаж вождения рулевого Toyota Caldina составляет девять лет. В 2016 году его уже лишали права управления ТС за непрохождение медицинского освидетельствования. В этот раз его кровь на экспертизу отправить все же удалось.

ДТП во Владивостоке. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Вторая смертельная авария случилась во Владивостоке. Погиб 44-летний мужчина, управляющий автомобилем марки Suzuki Swift. При совершении разворота он не уступил дорогу автомобилю марки Toyota Sienta, двигавшемуся по встречной полосе, чем и спровоцировал ДТП. Стаж вождения погибшего - два года. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2019 году не привлекался.

По фактам происшествий проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU