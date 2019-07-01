Всего за одну ночь в Приморье поймали 50 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-01T09:43:17+03:00

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В ночь с пятницы на субботу в Приморье прошли профилактические мероприятия. Участники «народного» рейда, среди которых оказались и представители общественной организации «СтопХам», за ночь задержали 50 нетрезвых водителей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Первый нетрезвый водитель попался новобранцам в Артеме. Сопровождал автолюбителя маленький щенок, которого происходящее очень напугало. Однако участники рейда не дали псу скучать и быстро его успокоили, пока за собакой не приехали родственники водителя.

Следующий населенный пункт - Воздвиженка. Нетрезвый водитель микрогрузовика наехал на клумбу. Несчастные растения уберегли мужчину от столкновения с забором и заезда в чужой двор частного дома. Позже специалисты выяснили, что ранее гражданина уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Теперь в отношении злостного нарушителя ПДД возбудили уголовное дело.

В Уссурийске «народный» патруль стал свидетелем ДТП: при прохождении поворота молодой человек, не рассчитавший возможности своего легкового автомобиля, потерял управление и улетел в кювет. Никто не пострадал, однако шоковое состояние водителя натолкнуло свидетелей произошедшего на мысль о том, что парень находится под действием алкоголя. От процедуры освидетельствования на состояние опьянения водитель не отказался, однако результат был отрицательным - молодой человек спиртные напитки не употреблял, а неадекватное поведение - банальный результат стресса.

Как показал рейд, среди любителей пьяной езды встречаются и представительницы прекрасной половины человечества. Так, в одном из задержанных участниками рейда автомобилей оказалась нетрезвая мать-одиночка, которую дома ждал маленький ребенок. На вопрос общественников о причине ночного вояжа девушка пояснила, что вместе с подругой праздновала день рождения. Задержанная была весела, разговорчива и не осознавала, что могла оставить своего ребенка сиротой, спровоцировав тяжелое ДТП.

По данным ведомства, сотрудники ГАИ Приморского края в эту ночь выявили и отстранили от управления 50 водителей. Наибольшее число нарушителей отмечено во Владивостоке, Уссурийске, Находке, а также Партизанском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU