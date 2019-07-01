«На гребне!»: в Приморье стартовал вкусный фестиваль

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-01T09:55:04+03:00

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Фестиваль гребешка проходит в Приморье. Участниками станут около 30 ресторанов дальневосточной столицы. Гастрономический фестиваль «На гребне!» проходит во Владивостоке уже второй раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В департаменте туризма подчеркнули, что гребешок в ресторанах-участников подается прямо из аквариума и по специальной цене. До 15 июля за 300 рублей гости смогут отведать три пятака.

К слову, в мае в Приморье прошел похожий фестиваль. Гостям предлагалось отведать мидии. Благодаря таким мероприятиям каждый житель и гость региона сможет отведать дальневосточные деликатесы по приемлемой цене. Помимо этого, каждый ресторан на это время готовит специальное фестивальное меню.

К мероприятию присоединяются и другие рестораны крупных городов - Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Тюмени, Красноярска, Благовещенска, Петропавловска-Камчатского, Воронежа, Челябинска, Ярославля, Ижевска и других городов. Первый раз такой фестиваль прошел в 2018 году, а участие в нем приняли тридцать ресторанов из восьми российских городов.

ИСТОЧНИК KP.RU