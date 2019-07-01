Июль не планирует радовать приморцев теплом и солнцем

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-01T10:32:07+03:00

О погоде в регионе на вторник, 2 июля

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Небольшой дождь пройдет в Приморье во вторник. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Уже предстоящей ночью дождей в крае станет меньше. Однако во второй половине вторника, 2 июля, с северо-запада подойдет новый атмосферный фронт, и дожди вновь посетят западную половину региона. В Приморье станет на 2-4 градуса теплее.

Во Владивостоке дождь начнется уже вечером. Об этом синоптики заявляют с 80-процентной вероятностью. Максимальная температура +16...+18 °С, в пригороде на 2 -3 градуса теплее.

В ближайшие сутки в дальневосточной столице облачная погода, возможен небольшой дождь, а в утренние часы традиционно туман. Температурный фон ожидается на уровне сегодняшнего дня - +16...+18 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU