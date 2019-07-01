Два ДТП с тяжелой техникой и дорожниками сковали объездную трассу Владивостока

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-01T11:53:03+03:00

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Сразу два ДТП подряд произошли в первый день июля в столице Приморского края. Участниками столкновений на объездной трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл оказались несколько большегрузов и трактор дорожной службы. Тяжелая техника перегородила часть проезда в направлении пригорода, поэтому на популярной транспортной артерии скопилась внушительная пробка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/717691" frameborder="0"></iframe> Серьезное ДТП с большегрузами во Владивостоке.Видео: dpskontrol_125rus

Как удалось выяснить «Комсомолке», первыми столкнулись длинномер и трактор. Удар пришелся в левую часть транспортного средства дорожных служб, в результате чего трактор лишился шины. Что именно послужило причиной ДТП – остается только догадываться, дорожная техника была буквально увешана предупреждающими знаками.

Трактор дорожных служб с предупреждающими знакамиФото: Милана СОКОЛ

По свидетельствам очевидцев, пока участники первой аварии рассуждали над ее оформлением, при выезде с моста на Де-Фриз собралась внушительная пробка. Свидетели утверждают, что двигавшийся попутно КамАЗ начал резко тормозить, заметив препятствие впереди. Однако избежать аварии не удалось, в коллегу влетела фура, рулевой которой также не успел скинуть скорость. От удара у длинномера буквально разорвало кабину. Пилоту большегруза понадобилась срочная помощь медиков. Мужчина оказался зажат в авто. Сейчас на аварийном участке работают инспекторы ГИБДД, которым предстоит выяснить все подробности происшествий.

У фуры разорвало кабинуФото: Милана СОКОЛ

«КП»-Владивосток» ранее рассказывала о другом ДТП с участием автомобиля дорожных служб. Из-за аварии автомобилистам пришлось также простаивать в многокилометровой пробке на объездной трассе. В конце весны на этой же дороге пикап врезался в КамАЗ дорожников, тогда трагедия унесла жизнь целой семьи.

Пробка начинается за несколько километров до аварийФото: Милана СОКОЛ

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ИСТОЧНИК KP.RU