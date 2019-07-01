При администрации Владивостока появился новый орган

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-01T12:09:19+03:00

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Общественники Владивостока организовали совет при администрации города. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. На первом городском заседании новый орган, представляющий интересы общественных организаций и объединений граждан - обществ инвалидов, ветеранов, многодетных семей, национальных объединений и других уже обсудил план работы.

К слову, создан совет по распоряжению мэра Владивостока Олега Гуменюка. В планах - регулярные такие встречи общественников, которые в свою очередь будут в оперативном порядке решать вопросы с руководителями профильных управлений мэрии, заместителями и главой города.

По данным Минюста, во Владивостоке зарегистрировано 757 общественных организаций. Однако не все активно реализуют свои проекты, а лишь только 100 из них действительно работают, проводят различные мероприятия и оказывают помощь. Об этом заявила начальник отдела по развитию общественного партнёрства мэрии Ольга Михалёва.

- Всех их мы знаем и стараемся максимально во всем помогать, - подчеркнула она.

Состав совета определило голосование, в котором приняли участие руководители общественных объединений краевого центра. В итоге в Общественный совет при администрации города вошло 17 человек.

Председатель Общественного совета:

Заместители председателя Общественного совета:

Члены Общественного совета:

Заседания Общественного совета будут проходить в различных форматах – круглые столы, конференции, выездные встречи и многое другое. При этом для решения локальных вопросов будут формироваться небольшие рабочие группы.

- Работа нашего совета должна давать реальные результаты. К заседаниям мы будем привлекать ответственных по темам обсуждения специалистов разных уровней власти и различных ведомств. И по результатам каждой встречи мы должны вырабатывать конкретные рекомендации. Затем Общественный совет будет осуществлять контроль решения каждого вопроса. И это будет именно общественный контроль, так как именно мы представляем жителей нашего города, - сказала председатель Совета почетных граждан Светлана Морозова, которая возглавила первое заседание Общественного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU