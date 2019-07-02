2019-07-02T07:43:21+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на ближайшие дни: улучшений не предвидится

Обещанное еще на прошлой неделе солнце может ненадолго показаться в городе
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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В ближайшие дни во Владивостоке значительных улучшений в погоде не предвидится. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Во вторник, 2 июня, неустойчивый характер погоды в регионе сохранится. Не исключают синоптики все те же дожди и даже грозы. Температурный фон почти не изменится - останется на уровне прошлого дня.

Атмосферное давление над краем предстоящей ночью будет только расти, а дожди, наконец-то, пойдут на убыль. Однако уже днем осадки вновь начнутся из-за подошедших к Приморскому краю фронтальных разделов. Температура в крае существенно не изменится.

Метеорологи заявляют, что ждать существенных улучшений погоды в Приморье пока что не стоит. В дальневосточной столице и вовсе туман, морось. Южный ветер в среду, 3 июля, лишь толь усилится. После обеда есть небольшая вероятность, что во Владивостоке ненадолго появится солнце. Об этом, кстати, еще на той неделе сообщил главный синоптик Приморья Борис Кубай. Температурный фон останется на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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