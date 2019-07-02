На одной из улиц Владивостока запретят останавливаться и парковаться
Возле дома № 94 на Крыгина установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
Теперь на этой улице появится запрет на остановку и предупреждение о работе эвакуатора. Такие знаки уже в ближайшее время установит предприятие «Содержание городских территорий».
В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что такие меры призваны ограничить парковку на этом участке дороги. Установка знаков, к слову, согласована с ГИБДД. Планируется, что нововведения смогут обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан, а также беспрепятственный проезд оперативных служб.
Администрация города Владивостока просит автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU