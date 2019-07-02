Буренки-рекордсменки прилетели в Приморье

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-02T09:31:42+03:00

Коровы могут дать до 10 тысяч литров молока в год

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195 коров голштинской породы прибыли в Приморье. Борт с животными приземлился в регионе во вторник, 2 июля, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Животных купило крупное приморское предприятие «Раковское». Позже половину затрат компенсирует администрация края. В департаменте сельского хозяйства уточнили, что эта порода коров - одна из самых популярных во всем мире, потому что считается высокопроизводительной молочной породой. Такие животные дают до 10 тысяч литров молока в год. Помимо этого все коровы находятся на 3-4 месяцах стельности, а это значит, что в течение года их численность увеличится как минимум в два раза.

Часть буренок «Раковское» планирует продать и другим фермерам, а половину понесенных затрат предприятие компенсирует из бюджета Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU