2019-07-03T07:13:01+03:00
Общество

Возле популярного ресторана Владивостока на две недели перекроют дорогу

Это связано с прокладкой новых труб на Западной улице
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Во Владивостоке возле популярного ресторана паназиатской кухни на две недели перекроют дорогу, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на мэрию города.

На участке по улице Западной в районе дома №2а по Фонтанной подрядная организация начнет прокладку тепловых сетей. Из-за этого проезд и парковка автомобилей по Западной будут ограничены.

Ограничения вступят в силу 15 июля в 00:10 и продлятся до 28 июля. Согласно плану, движение откроют в 23:59. На время работ объезд будет осуществляться по Западной, Лесному переулку и улице Прапорщика Комарова. Подрядчик установит временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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