Возле популярного ресторана Владивостока на две недели перекроют дорогу
Во Владивостоке возле популярного ресторана паназиатской кухни на две недели перекроют дорогу, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на мэрию города.
На участке по улице Западной в районе дома №2а по Фонтанной подрядная организация начнет прокладку тепловых сетей. Из-за этого проезд и парковка автомобилей по Западной будут ограничены.
Ограничения вступят в силу 15 июля в 00:10 и продлятся до 28 июля. Согласно плану, движение откроют в 23:59. На время работ объезд будет осуществляться по Западной, Лесному переулку и улице Прапорщика Комарова. Подрядчик установит временные дорожные знаки и информационные щиты для обеспечения безопасности дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU