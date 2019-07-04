2019-07-04T03:38:05+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 4 июля 2019 года: весь день дожди и до +16 градусов

Осадки ожидаются на всей территории региона
Александра ШОПЕНКО
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Погода во Владивостоке на 4 июля 2019 года: весь день дожди и до +16 градусовПогода во Владивостоке на 4 июля 2019 года: весь день дожди и до +16 градусовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 4 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае облачно, небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах пройдут ливни и грозы. Ветер юго-западный умеренный. Средняя температура воздуха в регионе будет в пределах +12...+23 градуса.

Во Владивостоке облачно, морось, временами переходящая в дождь. Местами на город опустится туман. Ветер юго-восточный сильный. Воздух прогреется до +14...+16 градусов. Температура воды в Амурском заливе составит +16 градусов.

В Уссурийске облачно, небольшой, утром умеренный дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20 градусов.

В Находке облачно, небольшой, утром умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный до сильного. Воздух прогреется до +16...+18 градусов. Температура воды в бухте Находка +13 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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