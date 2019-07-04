Восстановлению не подлежит: дорогостоящий кроссовер влетел в авто дорожников в пригороде Владивостока

СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-04T07:29:29+03:00

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Сразу два серьезных ДТП произошли на объездной трассе Седанка - Де-Фриз - Патрокл в пригороде Владивостока. Невнимательность, мокрый асфальт и достаточная скорость сыграли злую шутку с владельцем Toyota RAV4. Автомобиль на всем ходу протаранил машину дорожных служб. Участниками следующей аварии стали водители джипа и минивэна, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Два дорожно-транспортных происшествия практически парализовали движение от села Шмидтовка до низководного моста. Первой преградой на пути желающих попасть в город стали столкнувшиеся Mitsubishi RVR и Mitsubishi Pajero Sport. Собратья по автоконцерну не поделили проезд и заняли большую часть дороги, поэтому в считанные минуты образовалась внушительная пробка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/718292" frameborder="0"></iframe> ДТП перед низководным мостом.

Участниками следующей аварии оказались Toyota RAV4 и КамАЗ дорожных служб. По какой-то причине водитель кроссовера не среагировал на большегруз, стоящий у лееров в крайне левой полосе и протаранил его.

Две аварии у низководного моста заблокировали проезд.Фото: Милана СОКОЛ

Удар оказался такой силы, что у крупногабаритной машины вырвало полуось с колесами. Toyota же откинуло с дороги в кювет, после чего кроссовер задымился. Машина превратилась в груду металла и, по всей вероятности, не подлежит восстановлению. На помощь к экипажу поспешили очевидцы. По счастливой случайности обошлось без жертв. В причинах дорожного инцидента еще предстоит разобраться специалистам.

Две аварии у низководного моста заблокировали проезд.Фото: Милана СОКОЛ

Из-за двух аварий движение оказалось полностью заблокировано. Автомобилисты вынуждены разворачиваться и ехать по той же полосе, но уже в обратном направлении с включенным аварийным сигналом.

Стоит отметить, что во Владивостоке участились аварии с участием автомобилей дорожных служб. «Комсомольская правда» подробно описывала ряд ДТП, произошедших из-за невнимательности водителей. При этом большинство столкновений случились именно на объездной трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU