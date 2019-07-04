2019-07-04T07:00:57+03:00
Общество

Нужен срочный ремонт: большегрузам запретят движение по Фирсовской развязке

Запрет будет действовать вплоть до создания здесь новой автомобильной развязки
Василий ПОЛИКАРПОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Большегрузам массой более 5 тонн запретят проезд по Фирсовской развязке. Здесь также установят максимальное ограничение скорости в 20 километров в час. Все это делается для обеспечения безопасности, ведь транспортной артерии нужен срочный капитальный ремонт, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Состояние развязки сейчас оставляет желать лучшего. Ежедневные нагрузки на инженерное сооружение неизбежно оказывает пагубное воздействие. Текущего ремонта уже попросту недостаточно. Именно поэтому для начала здесь вводятся ограничения на проезд большегрузов и на максимальную скорость.

Уже в этом году начнется разработка планировки территории, после чего будет объявлен аукцион на проект новой транспортной развязки.

Для большегрузного транспорта предусмотрен объезд данного участка по трассе Седанка – Патрокл.

Сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» уже приступили к монтажу знаков. В ближайшее время они начнут свое действие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Восстановлению не подлежит: дорогостоящий кроссовер влетел в авто дорожников в пригороде Владивостока
Погода во Владивостоке на 4 июля 2019 года: весь день дожди и до +16 градусов
Примгидромет: Из-за грядущих ливней и гроз на реках Приморья продолжит подыматься уровень воды
Возле популярного ресторана Владивостока на две недели перекроют дорогу
В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»
Актер Театра молодежи во Владивостоке сломал ногу на репетиции Гоголя
Паводок затопил дорогу в Приморье
В «дальзаводскую» больницу во Владивостоке завезли новейший лазер для лечения
Буренки-рекордсменки прилетели в Приморье
В приморское СИЗО едва не попала запрещенная посылка
На одной из улиц Владивостока запретят останавливаться и парковаться
Погода во Владивостоке на ближайшие дни: улучшений не предвидится
Приморец рассказал о главном минусе недавно открывшегося «Леруа Мерлен»
Бродячие псы насмерть загрызли пенсионера во Владивостоке
При администрации Владивостока появился новый орган
Два ДТП с тяжелой техникой и дорожниками сковали объездную трассу Владивостока
Июль не планирует радовать приморцев теплом и солнцем
«На гребне!»: в Приморье стартовал вкусный фестиваль
Всего за одну ночь в Приморье поймали 50 пьяных водителей
Две смертельные аварии произошли в Приморье
В Приморье задержали банду серийных угонщиков, которые возвращали владельцам автомобили за деньги
Пришел, родимый: пять котельных в Уссурийске перевели на газ
Владивосток - Благовещенск: теперь рейсов станет больше
В пригороде Владивостока ночью сгорел частный дом
По одной из улиц Владивостока запретили ездить автомобилям
Медицинский университет в Приморье выпустил более 500 новых специалистов
Погода во Владивостоке на 1 июля 2019 года: днем до +15, возможен дождь