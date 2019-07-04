Нужен срочный ремонт: большегрузам запретят движение по Фирсовской развязке
Большегрузам массой более 5 тонн запретят проезд по Фирсовской развязке. Здесь также установят максимальное ограничение скорости в 20 километров в час. Все это делается для обеспечения безопасности, ведь транспортной артерии нужен срочный капитальный ремонт, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Состояние развязки сейчас оставляет желать лучшего. Ежедневные нагрузки на инженерное сооружение неизбежно оказывает пагубное воздействие. Текущего ремонта уже попросту недостаточно. Именно поэтому для начала здесь вводятся ограничения на проезд большегрузов и на максимальную скорость.
Уже в этом году начнется разработка планировки территории, после чего будет объявлен аукцион на проект новой транспортной развязки.
Для большегрузного транспорта предусмотрен объезд данного участка по трассе Седанка – Патрокл.
Сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» уже приступили к монтажу знаков. В ближайшее время они начнут свое действие.
ИСТОЧНИК KP.RU