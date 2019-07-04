Нужен срочный ремонт: большегрузам запретят движение по Фирсовской развязке

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-04T07:00:57+03:00

Запрет будет действовать вплоть до создания здесь новой автомобильной развязки

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Большегрузам массой более 5 тонн запретят проезд по Фирсовской развязке. Здесь также установят максимальное ограничение скорости в 20 километров в час. Все это делается для обеспечения безопасности, ведь транспортной артерии нужен срочный капитальный ремонт, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Состояние развязки сейчас оставляет желать лучшего. Ежедневные нагрузки на инженерное сооружение неизбежно оказывает пагубное воздействие. Текущего ремонта уже попросту недостаточно. Именно поэтому для начала здесь вводятся ограничения на проезд большегрузов и на максимальную скорость.

Уже в этом году начнется разработка планировки территории, после чего будет объявлен аукцион на проект новой транспортной развязки.

Для большегрузного транспорта предусмотрен объезд данного участка по трассе Седанка – Патрокл.

Сотрудники предприятия «Содержание городских территорий» уже приступили к монтажу знаков. В ближайшее время они начнут свое действие.

ИСТОЧНИК KP.RU