Погода во Владивостоке и Приморье 5 июля 2019 года: синоптики обещают ясную погоду

СЕГОДНЯ 03:08 2019-07-05T03:08:58+03:00

Во Владивостоке, Уссурийске и Находке сегодня облачно с прояснениями

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 июля, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода». В крае переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер при этом будет южный умеренный, а воздух прогреется до +27°C.

Во Владивостоке утром морось и туман, но уже днем по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +15...+17°C.

В Уссурийске облачно с прояснениями, без осадков при южном умеренном ветре. Температура воздуха +22...+24°C.

В Находке облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17...+19°C.

Температура воды в Амурском заливе +16°C, в бухте Находка +14°C, в заливе Посьет +19°C.

ИСТОЧНИК KP.RU