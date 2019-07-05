Энергетики подключают к централизованному электроснабжению села на севере Приморского края

СЕГОДНЯ 03:28 2019-07-05T03:28:07+03:00

Изменить размер текста: A A

К новой подстанции будут подключены села Красный яр, Олон, Соболиное, Ясенево, население которых чуть более тысячи человек. В июле состоится полный переход населенных пунктов на централизованную систему электроснабжения. Установленная мощность подстанции «Алчан» составляет 1,6 МВт. Она подключена к энергосистеме Приморского края от линии 35 кВ «Лучегорск-Верхний перевал».

Проект реализован в рамках инвестиционной программы Приморских электрических сетей за 2019 год. В марте был заключен договор на подготовку проекта и выполнение строительно-монтажных работ, в мае начался монтаж подстанции. Оборудование для новой подстанции нетиповое и изготавливалось по специальному заказу.

«Строительство подстанции было выполнено в кратчайшие сроки с соблюдением всех условий договора технологического присоединения, - рассказывает Сергей Чутенко, директор филиала «Приморские электрические сети». – Централизованное электроснабжение - это совершенно другое, более высокое, качество жизни местного населения. Для приморского филиала ДРСК этот проект в первую очередь социальный, ждать роста потребления на этих территориях не стоит, но качественное и надежное электроснабжение отдаленных посёлков позволит развивать экотуризм в северном Приморье. Кроме того, присоединение к энергосистеме и вывод устаревших дизельных мощностей даст существенную экономию краевому бюджету».

Для электроснабжения четырех сел работало 6 дизельных электростанций. С растущей бытовой нагрузкой они уже плохо справлялись, происходили частые отключения, оборудование имело высокий износ, потребители жаловались на низкое качество электроэнергии.

Вопрос подключения сел к централизованному электроснабжению прорабатывался несколько лет и получил поддержку на уровне Правительства РФ.

С 2007 года Приморские электрические сети активно участвуют в краевых проектах подключения децентрализованных зон к системе электроснабжения. Так в 2008 году были построены подстанция «Глубинная» и ЛЭП 10 кВ в Красноармейском районе, что позволило подключить с. Глубинное. В 2009 г. после строительства ЛЭП с дизельной генерации переведены пять сел Ольгинского района. В 2011 г. после строительства ЛЭП

и ПС «Измайлиха» централизованное электроснабжение появилось в с. Измайлиха Красноармейского района. В 2015 г. энергетики построили ВЛ 10 кВ «Сокольчи-Глазковка», присоединив к системе потребителей села Глазковка Лазовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU