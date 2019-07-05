2019-07-05T04:36:27+03:00
Общество

Воздушные гавани Владивостока и Москвы свяжет еще один авиарейс

Вылеты по маршруту запланированы каждый вторник, пятницу и субботу
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Попасть из Владивостока в Москву становится проще. Теперь из столицы Дальнего Востока в столицу России будет летать новый прямой рейс. Сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Полеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». Первый рейс в аэропорт Домодедово состоится уже в эту субботу, 6 июля. Известно уже и расписание нового рейса. Вылеты запланированы три раза в неделю по вторникам, пятницам и субботам в 16:20 с прилетом в аэропорт Домодедово в 18:30 (по местному времени). Обратно вылететь можно будет в понедельник, четверг и пятницу в 22:40, прибытие во Владивосток на следующие сутки в 14:00 (по местному времени).

На маршруте будет задействовано воздушное судно Boeing 777. Общее время в пути из Владивостока до Москвы составит 8 часов 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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