Анализы крови, взятые у выпущенных узников приморской «китовой тюрьмы», испортили

СЕГОДНЯ 05:01 2019-07-05T05:01:04+03:00

Три клиники из четырех не смогли рассказать о состоянии косаток и белух

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Ученые рассказали о выпуске первой партии косаток и белух, которые около года содержались в «китовой тюрьме» в Приморье. Напомним, что в бухте Средняя под Находкой содержалось 97 китообразных, восемь из них отпустили на свободу.

Перед выпуском, как рассказали ученые, животных обмерили, установили на них спутниковые маячки и взяли кровь. Последнее дается особенно тяжело.

- Если у человека сложно кровь взять - он боится, ему больно, то можете себе представить, что такое взять кровь у животного, которое весит три тонны и шесть метров в длину. Люди, которые это делают, рискуют жизнью каждую секунду, потому что никто не знает, как себя поведет дикий зверь. Он может и укусить, и откусить, и все, что угодно, - рассказал Кирилл Колончин, директор «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

Он добавил, что специалисты смогли взять достаточное количество биологического материала.

- Мы сдали анализы сразу в четыре учреждения и в трех из них нам все испортили. Это говорит о том, что даже система, которая в нашей стране на сегодняшний момент существует, не всегда готова к выполнению таких сложных задач, - продолжил господин Колончин.

Полученные результаты, по его словам, говорят о том, что «все животные содержатся в бухте Средняя в нормальном состоянии».

ИСТОЧНИК KP.RU