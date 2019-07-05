2019-07-05T05:01:04+03:00
Общество

Анализы крови, взятые у выпущенных узников приморской «китовой тюрьмы», испортили

Три клиники из четырех не смогли рассказать о состоянии косаток и белух
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Специалисты смогли взять достаточное количество биологического материала, но в трех клиниках из четырех анализы оказались испорчены. Фото: Глеб ИльинскийСпециалисты смогли взять достаточное количество биологического материала, но в трех клиниках из четырех анализы оказались испорчены. Фото: Глеб Ильинский
Изменить размер текста:

Ученые рассказали о выпуске первой партии косаток и белух, которые около года содержались в «китовой тюрьме» в Приморье. Напомним, что в бухте Средняя под Находкой содержалось 97 китообразных, восемь из них отпустили на свободу.

Перед выпуском, как рассказали ученые, животных обмерили, установили на них спутниковые маячки и взяли кровь. Последнее дается особенно тяжело.

- Если у человека сложно кровь взять - он боится, ему больно, то можете себе представить, что такое взять кровь у животного, которое весит три тонны и шесть метров в длину. Люди, которые это делают, рискуют жизнью каждую секунду, потому что никто не знает, как себя поведет дикий зверь. Он может и укусить, и откусить, и все, что угодно, - рассказал Кирилл Колончин, директор «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО).

Он добавил, что специалисты смогли взять достаточное количество биологического материала.

- Мы сдали анализы сразу в четыре учреждения и в трех из них нам все испортили. Это говорит о том, что даже система, которая в нашей стране на сегодняшний момент существует, не всегда готова к выполнению таких сложных задач, - продолжил господин Колончин.

Полученные результаты, по его словам, говорят о том, что «все животные содержатся в бухте Средняя в нормальном состоянии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воздушные гавани Владивостока и Москвы свяжет еще один авиарейс
Энергетики подключают к централизованному электроснабжению села на севере Приморского края
Погода во Владивостоке и Приморье 5 июля 2019 года: синоптики обещают ясную погоду
ДТП на миллион: во Владивостоке «Прадик» врезался в «Теслу» с калифорнийскими номерами
Восстановлению не подлежит: дорогостоящий кроссовер влетел в авто дорожников в пригороде Владивостока
Нужен срочный ремонт: большегрузам запретят движение по Фирсовской развязке
Погода во Владивостоке на 4 июля 2019 года: весь день дожди и до +16 градусов
Примгидромет: Из-за грядущих ливней и гроз на реках Приморья продолжит подыматься уровень воды
Возле популярного ресторана Владивостока на две недели перекроют дорогу
В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»
Актер Театра молодежи во Владивостоке сломал ногу на репетиции Гоголя
Паводок затопил дорогу в Приморье