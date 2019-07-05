На острвое Русском рабочие при помощи спецтехники начали восстановление дорог

СЕГОДНЯ 05:36 2019-07-05T05:36:46+03:00

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Дорожным службам Владивостока в ближайшее время предстоит провести немало работ по восстановлению грунтовых дорог на острове Русском после прошедших дождей. Уже сейчас ведутся работы по отводу воды с дорожного полотна, а также устраняются локальные повреждения участков дороги в районе Шигино, Экипажной, Рынды, Воеводы, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

- С утра проведем дополнительный мониторинг, определим участки, где в первую очередь начнутся работы, и приступим к подсыпке и выравниванию дорожного полотна, - заверили на муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», специалисты которого и занимаются работами по содержанию дорог на Русском острове.

Впереди у дорожников - большой фронт работ по отсыпке, грейдированию и выравниванию дороги. Планируется, что она начнется после прекращения осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU