2019-07-05T07:10:26+03:00
Общество

ВМТП установил исторический рекорд по итогам первого полугодия 2019 года

Василий ПОЛИКАРПОВ
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Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) обновил рекорд перевалки за шесть месяцев - в первом полугодии 2019 года порт обработал 5,6 млн тонн грузов различной номенклатуры, что на 12,8% превышает рекордный показатель аналогичного периода прошлого года.

За шесть месяцев 2019 года объем генеральных грузов, обработанных в ВМТП, увеличился на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 2,53 до 2,61 млн тонн, контейнерных грузов - на 14% с 248 до 283,8 тыс. TEU, а автомобилей и спецтехники - на 24 % с 28 до 35,5 тыс. ед.

В течение первого полугодия 2019 года ВМТП принял 1044 судна, что на 5% выше результата прошлого года и обработал 97,1 тыс. единиц подвижного состава, что на 15% больше показателя 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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