Осенью во Владивостоке состоится выставка продуктов питания

СЕГОДНЯ 10:02 2019-07-05T10:02:35+03:00

Ознакомиться с ассортиментом натуральных продуктов, произведенных на предприятиях края, можно будет 11 и 12 сентября

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Этой осенью на центральной площади Владивостока пройдет выставка «Приморские продукты питания». Жители и гости города смогут ознакомиться с ассортиментом натуральных продуктов, произведенных на предприятиях края 11 и 12 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

По словам директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрея Бронца, в этом году помимо презентационной запланирована и обширная деловая программа.

- Мы хотим обсудить с приморскими производителями реализацию национальных проектов по увлечению экспорта и поддержке малых форм хозяйствования. Помимо этого также необходимо обсудить задачу губернатора по обеспечению всех образовательных учреждений края молочной продукцией собственного производства», - отметил он.

В этом году выставка пройдет уже в 23-й раз. Предприятия со всего Приморья, специализирующиеся на пищевой промышленности, представят свои достижения и устроят дегустацию продукции. Запланированы также интерактивные зоны с мастер-классами и фотодекорациями.

Традиционно в рамках выставки пройдет и конкурс «Лучший товар Приморья – 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU