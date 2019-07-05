Осенью во Владивостоке состоится выставка продуктов питания
Этой осенью на центральной площади Владивостока пройдет выставка «Приморские продукты питания». Жители и гости города смогут ознакомиться с ассортиментом натуральных продуктов, произведенных на предприятиях края 11 и 12 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
По словам директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрея Бронца, в этом году помимо презентационной запланирована и обширная деловая программа.
- Мы хотим обсудить с приморскими производителями реализацию национальных проектов по увлечению экспорта и поддержке малых форм хозяйствования. Помимо этого также необходимо обсудить задачу губернатора по обеспечению всех образовательных учреждений края молочной продукцией собственного производства», - отметил он.
В этом году выставка пройдет уже в 23-й раз. Предприятия со всего Приморья, специализирующиеся на пищевой промышленности, представят свои достижения и устроят дегустацию продукции. Запланированы также интерактивные зоны с мастер-классами и фотодекорациями.
Традиционно в рамках выставки пройдет и конкурс «Лучший товар Приморья – 2019».
ИСТОЧНИК KP.RU