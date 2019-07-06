Во Владивостоке открыли памятник первому президенту Вьетнама

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-06T08:01:32+03:00

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Памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мину торжественно открыли в сквере на улице Борисенко. Этот жест символизирует российско-вьетнамскую дружбу и благодарность вьетнамского народа жителям Владивостока.

Памятник был открыт вчера, 5 июля, и, как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, эта дата совпала с 25-летием со дня подписания договора об основах дружественных отношений между Россией и Вьетнамом. Также в этот день десять лет назад дальневосточная столица и Хошимин стали городами-побратимами.

- Строительство этого памятника – давнее желание вьетнамской диаспоры на Дальнем Востоке и русских друзей, которые стремятся укреплять дружбу между Россией и Вьетнамом, - сказал Нгуен Хоанг Вьет, генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам во Владивостоке.

Стоит отметить, что памятник подарило городу «Общество вьетнамцев в Приморском крае». Скульптура символизирует дружбу между странами и благодарность жителям Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU