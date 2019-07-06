2019-07-06T05:06:57+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда во Владивостоке потеплеет

Лето придет в дальневосточную столицу на следующей неделе
Александра ШОПЕНКО
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Во Владивостоке и во всем Приморье в начале следующей недели придет типичные летоВо Владивостоке и во всем Приморье в начале следующей недели придет типичные летоФото: Ольга МОРОЗОВА
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Во Владивостоке и во всем Приморье в начале следующей недели придет типичные лето. И, несмотря на неустойчивый характер погоды, существенных ухудшений синоптики не прогнозируют.

Однако радоваться рано. На фоне поля пониженного атмосферного давления пройдут атмосферные фронты, что чревато дождями различной интенсивности и испорченным настроением.

Минимальные температуры воздуха в регионе будут в пределах +8…+17 градусов. В континентальной части Приморья днем традиционная жара - столбик термометра поднимется +23…+30 градусов, а местами и выше. В прибрежных районах на порядок холоднее - до +15…+22 градусов, а также туман (местами с моросью), который будет выносить южный ветер.

Во Владивостоке в понедельник, по данным сайта «Примпогода», будет без осадков и тепло - в пределах +20…+23 градусов. В течение недели в город может вернуться туман, иногда с моросью. Температура, по прогнозам синоптиков, понизится на два-четыре градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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