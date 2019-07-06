2019-07-06T03:59:55+03:00
Общество

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сложил полномочия

Дипломат покинул российский Дальний Восток
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Дипломат замет пост заместителя посла США в Парамарибо, Суринам. Фото с официальной страницы Генконсульства в соцсетхДипломат замет пост заместителя посла США в Парамарибо, Суринам. Фото с официальной страницы Генконсульства в соцсетх
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Генеральный консул Соединенных Штатов завершил свою миссию в России и отправился на первое место службы. Теперь дипломат замет пост заместителя посла США в Парамарибо, Суринам.

Как сообщается на официальной странице Генконсульства в соцсетх, во Владивостоке Майкл Кийс проработал максимальный для дипломата срок - три года. Вместе с ним в Южную Америку отправится его жена Андреа Кийс, потомственный дипломат, полиглот и художница.

- Моя трехлетняя миссия во Владивостоке никогда бы не была столь успешной, если бы не Андреа. Она не только лучше меня говорит по-русски и готовит. Благодаря своему обаянию, уму и любви к людям, она приобрела здесь много настоящих друзей и стала для меня бесценным проводником в жизнь и культуру Владивостока и России, - поделился Майкл Кийс.

Новым генеральным консулом США во Владивостоке станет Луис Крисшок. Раньше он работал в посольстве США в Косово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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