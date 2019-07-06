2019-07-06T07:02:19+03:00
Общество

Во Владивостоке закрыли популярное место сбора молодежи

На парковку Приморской сцены Мариинского театра запретили проезд
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В социальных сетях предполагают, что причиной закрытия парковки - мусор, который люди оставляли после вечеринокВ социальных сетях предполагают, что причиной закрытия парковки - мусор, который люди оставляли после вечеринокФото: Социальные сети
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Молодежи Владивостока придется искать новое место для куреня кальяна. Обычное место сбора - парковка Мариинки - теперь закрыта. В социальных сетях предполагают, что причиной тому - мусор, который люди оставляли после себя.

Раньше молодежь дальневосточной столицы любила собираться на набережной Цесаревича. После того, как парковку здесь сделали платной, парни и девушки перебрались на парковку Мариинки, откуда открывается завораживающий вид на бухту Золотой рог.

Теперь у стен великого театра клубился дым от кальянов и играла громкая музыка. Под занавес вечеринки все разъезжались, оставляя после себя большой количество мусора. Кстати, на это неоднократно жаловались местные жители.

- Ожидаемо. Под мостом на Второй речке давно закрыто, Цесаревича закрыто, театр закроют. А все почему? А потому что убирать за собой мало кто умеет, - пишут пользователи в социальных сетях.

И вот, терпение лопнуло - стоянку перекрыли. Табличка на ограждении гласит: «Проезд ограничен. Извините за предоставленные неудобства». А комментариях люди высказывают предположение, что следующей на очереди набережная Спортивной гавани, на которой тоже запретят парковку из-за того, что после шумных вечеринок также остается мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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