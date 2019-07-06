2019-07-06T06:01:54+03:00
Происшествия

Четыре землетрясения за утро произошло в Тихом океане у берегов Камчатки

Эпицентр всех сейсмособытий находился на глубине в десять километров
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Подземные толчки жителей региона не беспокоилиПодземные толчки жителей региона не беспокоилиФото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Утро 6 июля на Камчатке началась с землетрясений - сразу четыре сейсмособытия произошло в акватории Тихого океана. Однако подземные толчки жителей региона не беспокоили. Во всяком соответствующих сообщений не поступало.

Первое землетрясение произошло на глубин в десять километров, его магнитуда составила 4,5. Эпицентр сейсмособытия был в 173 километрах северо-западнее села Никольского (Алеутский район).

Во второй раз землетрясение было зафиксировано также на глубине в мес ять километров. Эпицентр сейсмособытия был уже ближе к селу Никольское - в 115 километрах на северо-запад. Магнитуда землетрясения составила 4,3.

- Третье землетрясение было зарегистрировано в 168 километрах северо-западнее села Никольского. Эпицентр также находился на глубине десять километров. Магнитуда составила 4,4, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Камчатскому краю.

Четвертое землетрясение произошло в 158 километрах северо-западнее села Никольского на глубине в десять километров. Это было самое мощное сейсмособытия - его магнитуда составила 4,9.

Пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Принцип «где ловишь, там и строишь» может заработать в Приморье
Попытка кражи металла с ЛЭП чуть не оставила Хасанский район без электроснабжения
Во Владивостоке открыли памятник первому президенту Вьетнама
Во Владивостоке закрыли популярное место сбора молодежи
Синоптики рассказали, когда во Владивостоке потеплеет
Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сложил полномочия
Погода во Владивостоке на 6 июля 2019 года: утром слабая морось, днем до +17 градусов
Осенью во Владивостоке состоится выставка продуктов питания
«Мы нашли единственно возможное решение»: ученые выкупили косаток и белух у отловщиков
Женщина пыталась передать своему осужденному супругу 9 мобильных телефонов
Ученые просят сообщать о случаях встречи косаток и белух в Охотском море
Дополнительные рейсы на острова Рейнеке и Попова вводят во Владивостоке
ВМТП установил исторический рекорд по итогам первого полугодия 2019 года
Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» выпускали с помощью ноу-хау отловщиков
На острвое Русском рабочие при помощи спецтехники начали восстановление дорог
Анализы крови, взятые у выпущенных узников приморской «китовой тюрьмы», испортили
Воздушные гавани Владивостока и Москвы свяжет еще один авиарейс
Энергетики подключают к централизованному электроснабжению села на севере Приморского края
Погода во Владивостоке и Приморье 5 июля 2019 года: синоптики обещают ясную погоду
ДТП на миллион: во Владивостоке «Прадик» врезался в «Теслу» с калифорнийскими номерами
Восстановлению не подлежит: дорогостоящий кроссовер влетел в авто дорожников в пригороде Владивостока
Нужен срочный ремонт: большегрузам запретят движение по Фирсовской развязке
Погода во Владивостоке на 4 июля 2019 года: весь день дожди и до +16 градусов
Примгидромет: Из-за грядущих ливней и гроз на реках Приморья продолжит подыматься уровень воды
Возле популярного ресторана Владивостока на две недели перекроют дорогу
В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»
Актер Театра молодежи во Владивостоке сломал ногу на репетиции Гоголя
Паводок затопил дорогу в Приморье