Четыре землетрясения за утро произошло в Тихом океане у берегов Камчатки

СЕГОДНЯ 06:01 2019-07-06T06:01:54+03:00

Эпицентр всех сейсмособытий находился на глубине в десять километров

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Утро 6 июля на Камчатке началась с землетрясений - сразу четыре сейсмособытия произошло в акватории Тихого океана. Однако подземные толчки жителей региона не беспокоили. Во всяком соответствующих сообщений не поступало.

Первое землетрясение произошло на глубин в десять километров, его магнитуда составила 4,5. Эпицентр сейсмособытия был в 173 километрах северо-западнее села Никольского (Алеутский район).

Во второй раз землетрясение было зафиксировано также на глубине в мес ять километров. Эпицентр сейсмособытия был уже ближе к селу Никольское - в 115 километрах на северо-запад. Магнитуда землетрясения составила 4,3.

- Третье землетрясение было зарегистрировано в 168 километрах северо-западнее села Никольского. Эпицентр также находился на глубине десять километров. Магнитуда составила 4,4, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Камчатскому краю.

Четвертое землетрясение произошло в 158 километрах северо-западнее села Никольского на глубине в десять километров. Это было самое мощное сейсмособытия - его магнитуда составила 4,9.

Пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU