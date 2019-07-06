2019-07-06T08:51:47+03:00
Общество

Попытка кражи металла с ЛЭП чуть не оставила Хасанский район без электроснабжения

Неизвестные срезали болты крепления опоры
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Хасанском районе неизвестными лицами совершена попытка хищения металла с опоры действущей двухцепной линии элекропередачи 110 кВ. Это единственная ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией потребителей всего Хасанского района. Нарушение целостности энергообъекта приведет район к энергетической катастрофе.

Происшествие случилось ночью 6 июля в п. Барабаш. Неизвестные срезали болты крепления опоры. При осмотре были обнаружены следы автотехники, установлено, что для демонтажа опоры использовался аппарат газовой резки. На место происшествия вызвана полиция.

- Материальный ущерб, нанесенный компании злоумышленниками, не идет ни в какое сравнение с возможными последствиями для всего Хасанского района от хищения несущей части опоры ЛЭП, - рассказывает Сергей Корчемагин, главный инженер филиала «Приморские электрические сети». – В случае повреждения линии все потребители района останутся без электроснабжения, будет нарушена работа железной дороги, погранперехода, портов и судоремонтного завода. В существующей схеме у энергетиков нет возможности резервирования. Мы считаем, что поимка злоумышленников, повредивших опору, результаты расследования и судебное решение должны быть вынесены в публичное пространство - это вопрос дальнейшей энергобезопасности всего Хасанского района.

Сегодня в п.Барабаш организована работа ремонтной бригады Приморских электрических сетей. В течение дня энергетики закрепят повреждённую опору.

Однако, не исключено, что злоумышленники не оставят попытки кражи элементов опор ЛЭП. Поэтому до их поимки риск катастрофического нарушения электроснабжения в Хасанском районе остается очень высоким.

СПРАВКА

АО «ДРСК» (входит в состав группы «РусГидро») осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании свыше 58004 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 708 подстанций, установленная мощность 11 737 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Принцип «где ловишь, там и строишь» может заработать в Приморье
Во Владивостоке открыли памятник первому президенту Вьетнама
Во Владивостоке закрыли популярное место сбора молодежи
Четыре землетрясения за утро произошло в Тихом океане у берегов Камчатки
Синоптики рассказали, когда во Владивостоке потеплеет
Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сложил полномочия
Погода во Владивостоке на 6 июля 2019 года: утром слабая морось, днем до +17 градусов
Осенью во Владивостоке состоится выставка продуктов питания
«Мы нашли единственно возможное решение»: ученые выкупили косаток и белух у отловщиков
Женщина пыталась передать своему осужденному супругу 9 мобильных телефонов
Ученые просят сообщать о случаях встречи косаток и белух в Охотском море
Дополнительные рейсы на острова Рейнеке и Попова вводят во Владивостоке
ВМТП установил исторический рекорд по итогам первого полугодия 2019 года
Косаток и белух из приморской «китовой тюрьмы» выпускали с помощью ноу-хау отловщиков
На острвое Русском рабочие при помощи спецтехники начали восстановление дорог
Анализы крови, взятые у выпущенных узников приморской «китовой тюрьмы», испортили
Воздушные гавани Владивостока и Москвы свяжет еще один авиарейс
Энергетики подключают к централизованному электроснабжению села на севере Приморского края
Погода во Владивостоке и Приморье 5 июля 2019 года: синоптики обещают ясную погоду
ДТП на миллион: во Владивостоке «Прадик» врезался в «Теслу» с калифорнийскими номерами
Восстановлению не подлежит: дорогостоящий кроссовер влетел в авто дорожников в пригороде Владивостока
Нужен срочный ремонт: большегрузам запретят движение по Фирсовской развязке
Погода во Владивостоке на 4 июля 2019 года: весь день дожди и до +16 градусов
Примгидромет: Из-за грядущих ливней и гроз на реках Приморья продолжит подыматься уровень воды
Возле популярного ресторана Владивостока на две недели перекроют дорогу
В Большом Камне появится второй гигантский кран «Голиаф»
Актер Театра молодежи во Владивостоке сломал ногу на репетиции Гоголя
Паводок затопил дорогу в Приморье