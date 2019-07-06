Попытка кражи металла с ЛЭП чуть не оставила Хасанский район без электроснабжения

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-06T08:51:47+03:00

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В Хасанском районе неизвестными лицами совершена попытка хищения металла с опоры действущей двухцепной линии элекропередачи 110 кВ. Это единственная ЛЭП, обеспечивающая электроэнергией потребителей всего Хасанского района. Нарушение целостности энергообъекта приведет район к энергетической катастрофе.

Происшествие случилось ночью 6 июля в п. Барабаш. Неизвестные срезали болты крепления опоры. При осмотре были обнаружены следы автотехники, установлено, что для демонтажа опоры использовался аппарат газовой резки. На место происшествия вызвана полиция.

- Материальный ущерб, нанесенный компании злоумышленниками, не идет ни в какое сравнение с возможными последствиями для всего Хасанского района от хищения несущей части опоры ЛЭП, - рассказывает Сергей Корчемагин, главный инженер филиала «Приморские электрические сети». – В случае повреждения линии все потребители района останутся без электроснабжения, будет нарушена работа железной дороги, погранперехода, портов и судоремонтного завода. В существующей схеме у энергетиков нет возможности резервирования. Мы считаем, что поимка злоумышленников, повредивших опору, результаты расследования и судебное решение должны быть вынесены в публичное пространство - это вопрос дальнейшей энергобезопасности всего Хасанского района.

Сегодня в п.Барабаш организована работа ремонтной бригады Приморских электрических сетей. В течение дня энергетики закрепят повреждённую опору.

Однако, не исключено, что злоумышленники не оставят попытки кражи элементов опор ЛЭП. Поэтому до их поимки риск катастрофического нарушения электроснабжения в Хасанском районе остается очень высоким.

СПРАВКА

АО «ДРСК» (входит в состав группы «РусГидро») осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании свыше 58004 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 708 подстанций, установленная мощность 11 737 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU