В Приморье потеплело, но морось и туман пока не сдают позиции

СЕГОДНЯ 03:09 2019-07-07T03:09:24+03:00

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Синоптики обещают в начале новой недели настоящее лето в Приморье. А пока жителям края остаётся лишь дожидаться тепла и ловить лучи выглядывающего солнце в выходной. Столбики термометра уже поползли вверх на большей территории региона, однако, туман и морось пока преобладают во многих районах, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

По прогнозам синоптиков, 7 июля в Приморье ожидается местами туман, погоду в крае определяет поле повышенного атмосферного давления. В выходной ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный умеренный. Днём воздух прогреется от +18°C до +30°C в зависимости от района.

В столице Дальнего Востока с утра будет моросить. Юго-восточный ветер изменит свое направление во второй половине дня на западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха во Владивостоке составит 21..23°C со знаком «+». Вода в Амурском заливе прогреется до +16°C.

Переменная облачность и без осадков ожидается в Находке. При юго-восточном умеренном ветре ожидается до 24°C тепла. Температура воды в бухте Находка будет на 10 градусов меньше, чем температура воздуха.

Наиболее теплый выходной ожидается в Уссурийске. В городе будет дуть южный ветер, осадков не прогнозируется. Днём местные жители смогут погреться при положительной температуре 26...28°C. В заливе Посьет вода составит +19°C.

Синоптики рассказали, когда во Владивостоке потеплеет

ИСТОЧНИК KP.RU