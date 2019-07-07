2019-07-07T10:23:09+03:00
Общество

Часть популярных пляжей Приморья оказалась опасна для купания

Качество воды вызвало вопросы у специалистов
Милана СОКОЛ
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Не все пляжи Приморья прошли проверкуНе все пляжи Приморья прошли проверкуФото: Милана СОКОЛ
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Сразу несколько популярных пляжей и излюбленных мест отдыха в Приморье вызвали вопросы специалистов Роспотребнадзора. Во время проверки эксперты выявили несоответствие качества воды, установленным нормам, сообщает «КП»-Владивосток».

Превышение гигиенических нормативов по микробиологическому показателю выявлено во Владивостоке, на пляжах станций Санаторная и Седанка. По санитарно-химическому показателю превышены оказались нормы в водах бухты Муравьиная в Артеме и на пляже «Нарва» вХасанском районе. Частично не прошли проверку безопасности и пресные водоемы: озеро Солдатское в Уссурийске, водохранилище в селе Дубовый ключ, озеро Ханка в Спасске-Дальнем, район «Зеленый пляж» и база отдыха «Навигатор» в селе Камень-Рыболов, а также река Уссури, в Лесозаводске.

Стоит отметить, что патогенные и условно-патогенные микроорганизмы на этих территориях не обнаружены. По сообщению пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, нормы по паразитологическим и вирусологическим показателям в исследуемой воде не превышены. С мая по июнь сотрудники ведомства взяли 446 проб морской и пресной воды, в 8-ми из них выявлены несоответствия гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям и в 14-ти пробах по микробиологическим показателям. Специалисты настоятельно рекомендуют не купаться в неустановленных местах, предупреждая, о риске заражения энтеровирусными и кишечными инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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