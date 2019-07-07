Лучше через Артем: объездная Владивостока скована пробкой
Из-за нескольких ДТП в очередной раз оказалось практически парализовано трасса Де-Фриз – Седанка – Патрокл, аварии на которой происходят с печальным постоянством. Автолюбителей, желающих попасть во Владивосток после выходных, ждет неприятный сюрприз. Транспортный затор в направлении города начинается практически от поселка Зима Южная, сообщает «Комсомолка».
Авария на приморской трассе.Видео: dpskontrol_125rus
Несколько столкновений на подъезде к низководному мосту стали причиной образования многокилометровой пробки. Ситуацию в выходной день усугубили массово возвращающиеся с отдыха автомобилисты. Как удалось выяснить корреспонденту «КП»-Владивосток», на данный момент серьезное ДТП, значительно осложнявшее проезд уже оформили, разбитые машины убирают с дороги с помощью эвакуаторов.
Очередное серьезное ДТП произошло в ПриморьеФото: Милана СОКОЛ
Однако водители еще нескольких машин, столкнувшихся на разных участках трассы, дожидаются приезда инспекторов ГИБДД или аварийных комиссаров. Желающим попасть в столицу Приморья без длительных простоев, стоит заранее обдумать пути объезда.
Еще одно столкновение на трассеФото: Милана СОКОЛ
На объездной трассе на этой неделе уже был транспортный коллапс из-за ряда ДТП, о которых подробно писала «Комсмолока». Тогда водителям пришлось разворачиваться и ехать в обратном направлении, по полосе, ведущей в город.
ИСТОЧНИК KP.RU