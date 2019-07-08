2019-07-08T03:38:30+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 8 июля 2019 года: в город пришли солнце и тепло

В регион пришло долгожданное лето
Александра ШОПЕНКО
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Погода во Владивостоке на 8 июля 2019 года: в город пришли солнце и теплоПогода во Владивостоке на 8 июля 2019 года: в город пришли солнце и теплоФото: Александра ШОПЕНКО
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Сегодня, 8 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди и туманы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха в среднем по региону будет в пределах +18...+29 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер южный слабый, во второй половине дня умеренный. Воздух прогреется до +22...+24 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Столбик термометра покажет +27...+29 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +23...+25 градусов.

Вода в Амурском заливе прогреется до +16 градусов, в бухте Находка температура воды составит +14 градусов, в заливе Посьет – до 19 градусов выше ноля. Об этом сообщает портал "Примпогода".

ИСТОЧНИК KP.RU

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