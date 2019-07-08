2019-07-08T05:31:23+03:00
Происшествия

Огромный баллон ртути попытался продать житель Приморья

С опасным веществом мужчину поймали на границе [видео]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Хлипкий баллон ядовитого вещества мужчина перевез из Чергиговского района в УссурийскХлипкий баллон ядовитого вещества мужчина перевез из Чергиговского района в УссурийскФото: 25.mvd.ru
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Приморчанин пытался продать 14 килограммов ртути. Хлипкий баллон ядовитого вещества он перевез из Чергиговского района в Уссурийск. Местом для хранения опасного переходного металла мужчина выбрал частный дом, в котором, естественно, не соблюдались меры безопасности.

В Уссурийск ядовитое вещество житель Приморья перевез в феврале этого года и сразу стал искать покупателей. Предполагалось, что после продажи ртуть перевезут за границу. Однако совершить сделку обладатель опасного переходного металла не успел – его задержали пограничники и полицейские.

Огромный баллон ртути попытался продать житель Приморья.Видео: УМВД РФ по Приморскому краю! другой источник

- Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконный оборот ядовитых веществ». Расследование завершено, материалы переданы в суд, - отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Теперь за попытку продать 14 килограммов ртути мужчине грозит три года колонии. Отметим, что в смежных с Приморьем странах килограмм ртути стоит от пяти до шести тысяч рублей при минимальном заказе от одной-трех тонн. В небольших количествах это опасное вещество стоит копейки - до 100 рублей за один килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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