Ребенок в Приморье лишился пальца в торговом центре

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-08T09:14:38+03:00

Ребенок, по информации знакомого с ситуацией источника, пока остается в больнице Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА

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В одном из торговых центров Уссурийска маленький мальчик лишился указательного пальца. Двухлетний малыш засунул его в открытый механизм игрового автомата. Состояние ребенка оценивается как стабильное.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел вчера, седьмого июля, в игровой зоне для детей до трех лет. Она располагается на верхнем этаже торгово-развлекательного центра Уссурийска. Все произошло быстро, как вспоминают очевидцы, родители не успели вовремя среагировать.Спасти палец специалистам не удалось.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ребенок, по информации знакомого с ситуацией источника, пока остается в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU