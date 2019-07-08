Ребенок в Приморье лишился пальца в торговом центре
В одном из торговых центров Уссурийска маленький мальчик лишился указательного пальца. Двухлетний малыш засунул его в открытый механизм игрового автомата. Состояние ребенка оценивается как стабильное.
Инцидент, по словам очевидцев, произошел вчера, седьмого июля, в игровой зоне для детей до трех лет. Она располагается на верхнем этаже торгово-развлекательного центра Уссурийска. Все произошло быстро, как вспоминают очевидцы, родители не успели вовремя среагировать.Спасти палец специалистам не удалось.
- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.
Ребенок, по информации знакомого с ситуацией источника, пока остается в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU