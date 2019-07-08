2019-07-08T07:44:55+03:00
Общество

Во Владивостоке мужчина оставил ключи от авто администратору мойки, а потом нашел машину в кювете

Мойщик не удержался и «погонял» на чужом внедорожнике
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Состояние машины можно описать как "удручающее"Состояние машины можно описать как "удручающее"Фото: Социальные сети
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Житель Владивостока решил помыть свой Toyota Land Cruiser Prado, загнал машину на мойку, а сам ушел и оставил ключи администратору, чтобы тот отогнал авто, когда все закончится. Prado, конечно, отогнали, но не на парковку, а в кювет между дальневосточной столицей и Находкой.

Об инциденте рассказал сам владелец угнанной машины. По его словам, администратор ушел домой, а ключи оставил мойщику, который не устоял перед соблазном покататься на дорогом автомобиле.

- Мойщик не удержался от соблазна «погонять» по ночному городу, да и в Уссурийск за товарищем съездить, потом рванул в казино и на 36 километре трассы Владивосток-Находка улетел в кювет, предварительно сбив пять бетонных блоков, - рассказал владелец Toyota Land Cruiser Prado.

Кадры «покатушек» автомойщика прилагаются. В кювете машина лежала на крыше, состояние удручающее.

В комментариях пострадавшему советуют подать в суд на автомойку, а она уже, в свою очередь, будет разбираться со своим сотрудником. Однако в успех данного мероприятия верят не многие – зачастую люди на мойках работают не официально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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