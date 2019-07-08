Сотрудники АО «Восточный Порт» получили правительственные и региональные награды за многолетний добросовестный труд
Вчера в рамках торжественных мероприятий, посвященных 45-летию АО «Восточный Порт», состоялась церемония вручения сотрудников стивидорного предприятия высокими правительственными и региональными наградами за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. В церемонии приняли участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Находкинского городского округа Борис Гладких, депутаты Законодательного собрания Приморского края Александр Лось и Всеволод Романов.
Благодарностью Министра транспорта Российской Федерации награждены:
- Сергей Доможиров - докер-механизатор 2-го класса;
-Татьяна Ермолина - начальник службы материально-технического снабжения;
- Ирина Колесникова - инженер по эксплуатации технических средств;
- Елена Кондратович - заместитель начальника коммерческого отдела;
- Татьяна Корец - начальник планово-экономического отдела;
- Ирина Кошаренко - старший экономист;
- Анатолий Кузнецов – электромонтер 6-го разряда;
- Николай Локотков - докер-механизатор;
- Лариса Ступак - техник по железнодорожным операциям 2-й категории;
- Виктор Стурзе – водитель грузового автомобиля.
Министр транспорта Евгений Дитрих вручает награду докеру-механизатору АО «Восточный Порт» Николаю Локоткову. Фото: предоставлено пресс-службой компании
Два сотрудника АО «Восточный Порт» - старший экономист Ирина Кошаренко и докер-механизатор Николай Локотков - получили данную награду 5 июля на торжественной церемонии в Министерстве транспорта России с участием Министра транспорта Евгения Дитриха.
Почетной грамотой Губернатора Приморского края награждены:
- Николай Козырев – инженер по промышленной безопасности 2-й категории;
- Владимир Мехедов – электромонтер 6-го разряда;
- Ольга Перцева – заведующая складом автохозяйства;
- Михаил Теленок – инженер 2-й категории;
- Юрий Ткаченко – ведущий инженер-энергетик;
- Борис Цвык – электромонтер 6-го разряда.
Благодарностью Губернатора Приморского края награждены:
- Людмила Баканова – инженер-технолог;
- Федор Головин – докер-механихатор;
- Галина Казанцева – инженер-химик 1-й категории;
- Владимир Подольников – водитель тягача;
- Светлана Половникова – инженер 1-й категории;
- Ирина Смоленцева – инженер по техническому надзору;
- Ирина Тимошенко – заведующая хозяйством информационно-вычислительного центра;
- Евгений Шемелин – сменный механик;
- Александра Шокина – техник электротехнической лаборатории.
Почетной грамотой Законодательного собрания Приморского края награждены:
- Александр Горбатенко – капитан м/б «Урал»;
- Ольга Огородникова – экономист.
Благодарностью Законодательного собрания Приморского края награждены:
- Валентин Васильев – боцман м/б «Кузбасс»;
- Дмитрий Каряка – заместитель начальника по эксплуатации;
- Василий Сарабун – докер-механизатор 2-го класса;
- Владимир Тюленев – мастер электрохозяйства.
Благодарственным письмом главы Находкинского городского округа награждены:
- Наталья Ярош – заведующая хозяйством;
- Евгений Барбаш – инженер по подготовке кадров 2-й категории;
- Сергей Казанцев – токарь;
- Владимир Коноваленко – второй механик м/б «Александр Козицын».
Почетной грамотой администрации Находкинского городского округа награждены:
- Оксана Васильева – старший инспектор отдела по управлению персоналом;
- Светлана Ларцева – юрисконсульт 1-й категории;
- Сергей Нарышкин – электромонтер 6-го разряда;
- Евгения Старикова – инженер по нормированию;
- Алексей Шишкин – электрогазосварщик 5-го разряда.
АО «Восточный Порт» отметил 45-летие доблестным трудом. Фото: предоставлено пресс-службой компании
- Отрадно, что такое значительное количество сотрудников АО «Восточный Порт» удостоено высоких, в том числе правительственных и региональных наград. Это свидетельствует о высоком уровне общей производственной культуры. Люди были, есть и будут основной ценностью и главным условием успеха любого предприятия. Нас в АО «Восточный Порт» более двух тысяч, и каждый вносит свою лепту в большое правильное дело, каждый безусловно ценен для достижения общих целей. Выражаю глубокую благодарность всем сотрудникам нашего предприятия. Спасибо за ваш труд!, - отметил управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.
ИСТОЧНИК KP.RU