Жители Владивостока определят перекрестки, где появится разметка «вафельница»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-08T11:16:16+03:00

Она обозначает участок, на который запрещено выезжать, если впереди затор

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На перекрестке в районе Покровского парка в минувшие выходные появилась новая разметка, которую в народе прозвали «вафельницей». Аналогичную разметку могут нанести и на другие значимые развилки. Какие – решат сами горожане.

Такие разметки, как рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока, помогут избежать серьезных затруднений движения. Делается это, в первую очередь, не для того, чтобы оштрафовать водителей, а чтобы предупредить: остановка на выделенном участке может привести к затору.

Каждый житель Владивостока может предложить адрес, где, по его мнению, должна появиться «вафельница». Пожелания можно отправить в интернет-приемную или оставив сообщение на официальных страницах мэрии в социальных сетях.

«Вафельница» появляется на перекрестках, где часто возникают пробки. Такая разметка запрещает выезжать на развилку, если впереди затор, чтобы не блокировать движение с других сторон. Если после включения красного сигнала светофора машина оказывается на «вафельнице», то фиксируется факт нарушения ПДД. За это предусмотрены штрафы. Фиксировать такие правонарушения пока будут мобильные комплексы фото- и видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU