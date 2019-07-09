СЕГОДНЯ 03:46 2019-07-09T04:23:27+03:00

Погода во Владивостоке на 9 июля 2019 года: утром туман, днем до +21 Фото: Александра ШОПЕНКО

Существенных осадков на всей территории региона не ожидается

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Сегодня, 9 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха в среднем по региону будет в пределах +15...+31 градус.

Во Владивостоке переменная облачность. Утром местами пройдет слабая морось. Ожидается, что на город опустится туман. Ветер юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Столбик термометра покажет +19...+21 градус. В пригороде на порядок выше - до 25 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха будет в пределах +25...+27 градусов, сообщает "Примпогода".

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, вечером до сильного. Столбик термометра покажет +17...+19 градусов.

Вода в Амурском заливе прогреется до +16 градусов, в бухте Находка - до +17градусов, а в заливе Посьет температура воды составит 18 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU