2019-07-09T05:11:29+03:00
Общество

В российском МИДе рассказали, кто из почетных гостей приедет на пятый ВЭФ во Владивосток

Дальневосточную столицу посетят делегации из пяти стран
Александра ШОПЕНКО
Поделиться:
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Фото: Министерство по развитию Дальнего Востока и АрктикиПятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Фото: Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
Изменить размер текста:

Высшие руководители Монголии, Японии, Индии и Малайзии приедут на пятый Восточный экономический форум во Владивосток. Соответствующие договоренности достигнуты, об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.

- Подготовка к ВЭФ-5, который за последние несколько лет превратился в уникальную диалоговую площадку, предоставляющую возможность обсуждать в широком кругу актуальные вопросы региональной экономической интеграции, идет полным ходом. Ожидаем, что в столицу Приморья приедут Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Некоторые южноазиатские СМИ, как отмечается в сообщении, рассказали о том, что в мероприятиях ВЭФ также примет участие премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран-хан. Соответствующую информацию в МИД не подтвердили.

Напомним, что пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Место проведения: кампус Дальневосточного федерального университета на Русском острове.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приморье возбудили уголовное дело после того, как ребенок лишился пальца в торговом центре
Погода во Владивостоке на 9 июля 2019 года: утром туман, днем до +21
Жители Владивостока определят перекрестки, где появится разметка «вафельница»
Сотрудники АО «Восточный Порт» получили правительственные и региональные награды за многолетний добросовестный труд
Во Владивостоке мужчина оставил ключи от авто администратору мойки, а потом нашел машину в кювете
Ребенок в Приморье лишился пальца в торговом центре
Огромный баллон ртути попытался продать житель Приморья
Обманутых дольщиков Приморья может поддержать правительство России
Погода во Владивостоке на 8 июля 2019 года: в город пришли солнце и тепло
Лучше через Артем: объездная Владивостока скована пробкой
Часть популярных пляжей Приморья оказалась опасна для купания
Хотел проскочить: два престижных авто не поделили дорогу в центре Владивостока
Здание судебного участка в Приморье опозорил перевернутый флаг России
Автоледи из Владивостока насадила машину на металлические ограждения
В Приморье потеплело, но морось и туман пока не сдают позиции
Принцип «где ловишь, там и строишь» может заработать в Приморье
Попытка кражи металла с ЛЭП чуть не оставила Хасанский район без электроснабжения
Во Владивостоке открыли памятник первому президенту Вьетнама
Во Владивостоке закрыли популярное место сбора молодежи
Четыре землетрясения за утро произошло в Тихом океане у берегов Камчатки
Синоптики рассказали, когда во Владивостоке потеплеет
Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс сложил полномочия
Погода во Владивостоке на 6 июля 2019 года: утром слабая морось, днем до +17 градусов
Осенью во Владивостоке состоится выставка продуктов питания