В российском МИДе рассказали, кто из почетных гостей приедет на пятый ВЭФ во Владивосток

СЕГОДНЯ 05:11 2019-07-09T05:11:29+03:00

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Фото: Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

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Высшие руководители Монголии, Японии, Индии и Малайзии приедут на пятый Восточный экономический форум во Владивосток. Соответствующие договоренности достигнуты, об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на департамент информации и печати МИД России.

- Подготовка к ВЭФ-5, который за последние несколько лет превратился в уникальную диалоговую площадку, предоставляющую возможность обсуждать в широком кругу актуальные вопросы региональной экономической интеграции, идет полным ходом. Ожидаем, что в столицу Приморья приедут Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Некоторые южноазиатские СМИ, как отмечается в сообщении, рассказали о том, что в мероприятиях ВЭФ также примет участие премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран-хан. Соответствующую информацию в МИД не подтвердили.

Напомним, что пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Место проведения: кампус Дальневосточного федерального университета на Русском острове.

ИСТОЧНИК KP.RU