В Приморье возбудили уголовное дело после того, как ребенок лишился пальца в торговом центре

СЕГОДНЯ 05:25 2019-07-09T05:25:11+03:00

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Двухлетний мальчик в Уссурийске во время игры в торговом центре лишился указательного пальца, засунув его в открытый механизм аттракциона «Автодром». Инцидент произошел 7 июля в комнате для детей не старше трех лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Максимальное наказание – до двух лет колонии.

- На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Приморскому краю.

Теперь следователям предстоит найти виновных, которые понесут ответственность за то, что малыш остался без пальца.

ИСТОЧНИК KP.RU