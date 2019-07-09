2019-07-09T06:46:04+03:00
Происшествия

Искал металлолом, нашел гребешок: житель Владивостока наловил моллюсков на судимость

Мужчина незаконно добыл 50 килограммов приморского деликатеса
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Силовикам мужчина рассказал, что наткнулся на моллюсков случайно в бухте Золотой РогСиловикам мужчина рассказал, что наткнулся на моллюсков случайно в бухте Золотой РогФото: Алексей БУЛАТОВ
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Местный житель во Владивостоке наловил более 740 особей гребешка, что равно 50 килограммам. Причем соответствующего разрешения у мужчины не было. Силовикам он рассказал, что наткнулся на моллюсков случайно в бухте Золотой Рог.

Врасплох добытчика застали пограничники в момент, когда мужчина перерабатывал гребешок. Происходило это в кустарных условиях в гаражно-лодочном кооперативе. Силовикам житель Владивостока сказал, что нашел моллюсков в малопригодной для жизни морских обитателей бухте Золотой Рог, когда нырял за металлоломом. Не исключено, что мужчина слукавил, но на доказательство его вины это никак не повлияло.

К слову, более половины пойманного гребешка была еще жива. Моллюсков вернули в естественную среду обитания. Экологический ущерб оценили в 113 тысяч 505 рублей.

- Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба». Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы. Фрунзенский районный суд Владивостока признал жителя краевого центра виновным и назначил 360 часов обязательных работ, - сообщили в прокуратуре Приморского края.

В ведомстве отметили, что у подсудимого есть маленький ребенок, также он признал свою вину. Приговор был вынесен с учетом этих смягчающих обстоятельств.

У добытчика также забрали водолазное снаряжение и взыскали более 113 тысяч рублей в счет возмещения экологического ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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