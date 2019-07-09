Прямой авиарейс связал Владивосток и древний китайский город Сиань

СЕГОДНЯ 07:14 2019-07-09T07:14:24+03:00

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Аэропорт Владивостока открывает новый прямой рейс в один из самых известных городов Китая – древний Сиань. Воздушная гавань дальневосточной столицы уже приняла первый самолет из административного центра провинции Шэньси.

Рейсы в Сиань будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus А320. По вторникам и субботам вылет из Владивостока в 06:45, прилет в Сиань в 07:35. По четвергам вылет из дальневосточной столицы в 07:15, прилет в 08:05. Примерное время в пути до китайского города составит всего 3 часа.

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток, история Сианя насчитывает более трех тысячелетий. Некоторое время являлся столицей Китая, а также был самым крупным городом мира (как по площади, так и по числу жителей).

Сейчас Сиань считается важным историческим городом Китая. В нем находится множество храмов и достопримечательностей. В окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.

ИСТОЧНИК KP.RU