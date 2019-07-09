Прямой авиарейс связал Владивосток и древний китайский город Сиань
Аэропорт Владивостока открывает новый прямой рейс в один из самых известных городов Китая – древний Сиань. Воздушная гавань дальневосточной столицы уже приняла первый самолет из административного центра провинции Шэньси.
Рейсы в Сиань будут выполняться три раза в неделю на самолете Airbus А320. По вторникам и субботам вылет из Владивостока в 06:45, прилет в Сиань в 07:35. По четвергам вылет из дальневосточной столицы в 07:15, прилет в 08:05. Примерное время в пути до китайского города составит всего 3 часа.
Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток, история Сианя насчитывает более трех тысячелетий. Некоторое время являлся столицей Китая, а также был самым крупным городом мира (как по площади, так и по числу жителей).
Сейчас Сиань считается важным историческим городом Китая. В нем находится множество храмов и достопримечательностей. В окрестностях города расположены курганные гробницы Древнего Китая, включая мавзолей Цинь Шихуанди c терракотовой армией.
ИСТОЧНИК KP.RU