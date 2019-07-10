Приморье грандиозно отпраздновало юбилей самого большого специализированного угольного порта России

СЕГОДНЯ 00:00 2019-07-09T15:58:25+03:00

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Грандиозный праздник, посвященный юбилею самого большого специализированного угольного порта России, организовал АО «Восточный Порт» на берегу моря на мысе Неприступный в Находкинском городском округе. В мероприятии приняли участие 15 000 человек со всего Приморского края.

Развлекательная концертная программа продолжалась ведь день – с утра и до позднего вечера. На сцене выступали лучшие творческие коллективы Приморского края, в игровой зоне работали десятки развлекательных площадок – фотозоны, спортивные и творческие активности.

Ведущими официальной программы праздника были Антон Комолов и Ольга Шелест. Первым поздравил АО «Восточный Порт» с юбилеем Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Руководитель региона отметил вклад Восточного Порта в развитие края и реализацию им комплексной экологической программы:

- Радует то, что молодая смена подхватила славную историю прошлых лет. Сегодня порт переваливает уже 24 млн тонн угля. На предприятии работают более 1700 человек, а начиналось все с 25 человек в 1974 году. Я уверен, что у предприятия есть будущее. Строится и сдается третья очередь – это самый современный и экологически чистый порт в стране. Мы видим, как собственники вкладывают денежные средства в экологическую безопасность.

Также с юбилеем АО «Восточный Порт» поздравили глава Находкинского городского округа Борис Гладких, депутаты Законодательного собрания края Александр Лось и Всеволод Романов.

Вадим Байбак, управляющий директор АО «Восточный Порт», поблагодарил гостей за добрые слова в адрес предприятия и его сотрудников, а также за высокую оценку вклада порта в развитие Приморского края.

- Мы очень гордимся своим трудовым коллективом, без его профессионального и самоотверженного труда не было бы этих успехов!

К юбилею предприятия Фонд социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» подготовил подарок для всех жителей Врангеля –современный сквер для отдыха и занятий спортом. В честь открытия новой рекреационной зоны Вадим Байбак вручил главе НГО Борису Гладких символический подарок, живое дерево, и выразил надежду, что совместными усилиями удастся сделать Врангель еще более зеленым и уютным.

Продолжился праздник выступлением московского музыкального коллектива «После 11», а затем на сцену вышли хедлайнеры праздника – легендарная рок-группа «Би-2». Завершилось шоу ближе к полуночи ярким фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU