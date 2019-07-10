2019-07-10T03:14:20+03:00
Общество

Погода во Владивостоке на 10 июля 2019 года: временами морось, днем до +17 градусов

Почти на всей территории региона существенных осадков не ожидается
Александра ШОПЕНКО
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Погода во Владивостоке на 10 июля 2019 года: временами морось, днем до +17 градусовПогода во Владивостоке на 10 июля 2019 года: временами морось, днем до +17 градусовФото: Александра ШОПЕНКО
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Сегодня, 10 июля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха днем будет в пределах +13...+31 градус.

Во Владивостоке ночью облачно, временами со стопроцентной вероятностью будет морось. Местами туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, во второй половине дня до сильного. Столбик термометра покажет +15...+17 градусов, в пригороде на порядок теплее - до +20 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха днем будет в пределах +24...+26 градусов.

В Находке ночью облачно, днем с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Днем воздух прогреется до +19...+21 градуса, сообщает портал "Примпогода".

Вод в Амурском заливе прогреется до +17 градусов, аналогичная температура будет в бухте Находка, в заливе Посьет – 21 градус выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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