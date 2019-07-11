Не дал прикурить – прощайся с жизнью

СЕГОДНЯ 08:11 2019-07-11T08:11:30+03:00

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В Арсеньеве перед судом предстанет несовершеннолетний зачинщик нелепой драки из-за сигареты, которая закончилась смертью человека, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все случилось еще в декабре прошлого года. Наш 17-летний «герой» с 40-летним «товарищем» находились в одной квартире по улице Калининская в Арсеньеве. Один другого попросил дать прикурить сигарету, но ему навстречу не пошли.

Отказа не приняла душа молодого и горячего парня, и он, выражаясь канцелярским языком полицейского протокола, нанес потерпевшему не менее трех ударов рукой в область лица, через два дня от полученных травм тот скончался.

Теперь обвиняемому светит до 15 лет колонии. Дело передали в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU