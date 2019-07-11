В Приморье появится центр онкогематологии

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-11T08:39:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморском крае проходит масштабная реорганизация всей онкогематологической службы. Осенью в регионе откроют центр гематологии и онкогематологии, он появится на базе краевой клинической больницы №2, в которой полным ходом идет модернизация. Об этом сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на администрацию Приморья.

- Мы завершаем основные мероприятия в стационаре. У нас выполнен капитальный ремонт, который позволил значительно увеличить площади палат и вспомогательных помещений для медперсонала, а также процедурную, – рассказала Светлана Бениова, главный врач краевой клинической больницы №2.

Глобальная стройка сейчас развернулась в крыле, где предполагается размещения сестринского поста, дневного стационара. Также здесь будет вестись амбулаторный прием пациентов. Новое отделение позволит не только улучшить навигацию для пациентов, но и позволит соблюсти санитарно-эпидемиологические требования и нормы, предъявляемые сегодня к учреждениям здравоохранения.

- У нас появится отдельный вход для амбулаторных пациентов, тех, кто получает лечение в дневном стационаре. Кроме того, мы сможет улучшить доступность медицинской помощи и маломобильным гражданам, – подчеркнула Светлана Бениова.

Строительные работы планируется завершить в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU