Приморцы могут получить бесплатные путевки в санатории

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-11T10:38:44+03:00

По решению работодателя на эти путевки может быть потрачено до 30% от суммы страховых взносов

Изменить размер текста: A A

Работающие приморцы могут отправиться на санаторно-курортное лечение совершенно бесплатно. Правда для получения такой путевки есть некоторые нюансы. «Комсомольская правда - Владивосток» рассказывает о нюансах получения таких путевок.

Во-первых, работодатели могут отправить на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста, а также работников, занятых на опасных производствах.

Во-вторых, финансирование таких путевок осуществляется за счет средств Фонда социального страхования. То есть, получить бесплатную путевку могут только граждане, трудоустроенные согласно всем нормам законодательства и получающие «белую» зарплату.

В-третьих, работодатель может израсходовать на такие путевки до 30% от суммы страховых взносов за прошлый год. То есть, к сожалению, наслаждаться вечно санаторно-курортным лечением не получится.

Чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо до 1 августа обратиться с заявлением в Фонд социального страхования.

Подробно со списком мероприятий и условиями финансирования можно ознакомиться на сайте ГУ-ПРО ФСС РФ. Телефон для справок (423) 222-09-45.

Кстати

Оздоровление сотрудников за счет ФСС осуществляется в рамках финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний работников. Данная программа включает в себя целый комплекс мер, направленных на улучшение условий труда (медосмотры, средства индивидуальной защиты, спецоценка условий труда и др.).

ИСТОЧНИК KP.RU