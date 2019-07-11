Шесть табличек «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-11T12:45:32+03:00

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Сразу шесть знаков «Остановка запрещена» в комплекте с табличкой «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке на подъеме к клинической больнице № 2, более известной как «тысячекоечная», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Власти объясняют это тем, что машины пациентов и навещающих мешают проезду машин скорой медицинской помощи. Парковку запрещают только по правой стороне улицы по пути к больнице, слева парковаться пока можно.

Вместе с табличкой «Работает эвакуатор» тут появится и предупреждение о фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU