Шесть табличек «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке
Городские власти решили запретить парковку по пути к «тысячекоечной» больнице
Самые нелюбимые владивостокскими водителями дорожные знакиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Сразу шесть знаков «Остановка запрещена» в комплекте с табличкой «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке на подъеме к клинической больнице № 2, более известной как «тысячекоечная», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».
Власти объясняют это тем, что машины пациентов и навещающих мешают проезду машин скорой медицинской помощи. Парковку запрещают только по правой стороне улицы по пути к больнице, слева парковаться пока можно.
Вместе с табличкой «Работает эвакуатор» тут появится и предупреждение о фотовидеофиксации.
ИСТОЧНИК KP.RU