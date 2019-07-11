2019-07-11T12:45:32+03:00
Общество

Шесть табличек «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке

Городские власти решили запретить парковку по пути к «тысячекоечной» больнице
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Самые нелюбимые владивостокскими водителями дорожные знакиСамые нелюбимые владивостокскими водителями дорожные знакиФото: Сергей БАЛАНОВ
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Сразу шесть знаков «Остановка запрещена» в комплекте с табличкой «Работает эвакуатор» появятся на Русской улице во Владивостоке на подъеме к клинической больнице № 2, более известной как «тысячекоечная», сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Власти объясняют это тем, что машины пациентов и навещающих мешают проезду машин скорой медицинской помощи. Парковку запрещают только по правой стороне улицы по пути к больнице, слева парковаться пока можно.

Вместе с табличкой «Работает эвакуатор» тут появится и предупреждение о фотовидеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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