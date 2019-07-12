Часть Владивостока до 20 августа останется без горячей воды из-за ремонта теплотрасс

СЕГОДНЯ 04:12 2019-07-12T04:12:22+03:00

После гидравлических испытаний на некоторых участках требуется полная перекладка, либо небольшой ремонт

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Во Владивостоке после проведения гидравлических испытаний часть домов отключат от горячего водоснабжения. Связано это с необходимостью провести ремонтные работы и перекладку труб на отдельных участках теплотрассы после испытаний.

Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщает, что на время такого ремонта следующим потребителям Владивостока временно отключат горячую воду.

До 13 июля:

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;

Брестский: 1б;

Военное шоссе: 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Карьерная: 1, 3а, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 52, 30;

Котельникова: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Луговая: 48, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 52в, 52г, 52л, 54, 56, 56а, 58, 60, 62, 62а, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78;

Марченко: 6, 15, 32;

Можайская: 1б, 20, 22, 24;

Нейбута: 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141;

Проходная 4-я: 12, 16;

Руднева: 1, 1а, 1б, 3, 17;

Сабанеева: 8, 11, 13, 14в, 15, 15а, 15у, 16, 16в, 18, 19, 21, 22, 22у, 23, 24;

Сельская: 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

Снеговая: 18а, 30, 35, 42а, 74, 79, 123, 125;

Сочинская: 1, 3, 5, 7, 15;

Феодосийская: 46.

До 14 июля:

40 лет ВЛКСМ: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21у;

Адмирала Кузнецова: 53, 53/1, 74, 74у, 76, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Борисенко: 9, 9а, 10, 10/7, 12а, 20, 22, 28, 30, 32;

Ватутина: 2, 4, 4а, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26;

Владикавказская: 1, 5;

Воропаева: 5;

Героев Хасана: 4, 6, 10, 12, 14, 15, 22;

Горийская: 1, 4, 6, 6а;

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Громова: 4, 6, 8, 10, 12;

Каплунова: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23;

Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Невельского: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 21у, 23, 25, 27, 29, 31;

Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 83, 85, 87;

Нестерова: 3, 5;

Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19;

Промышленная: 2;

Сафонова: 2, 4, 6;

Связи: 3, 5;

Спиридонова: 15, 34, 42, 44;

Стрелковый: 22а;

Талалихина: 1, 2;

Трудовых Резервов: 5, 7

Часовитина: 1, 3, 3у, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27;

Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 13, 19, 21.

До 25 июля:

Семеновская: 7.

До 1 августа:

Амурская: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

Комсомольская: 3, 7, 9;

Союзная: 17, 19, 20;

Хабаровская: 2, 2а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6б, 7, 8, 10, 10а, 10б, 10у, 11, 12, 12а, 12б, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а.

До 20 августа:

100-летия Владивостока: 22, 24, 26;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU