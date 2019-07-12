Приморец напился, избил родную бабушку и отобрал у нее деньги

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-12T07:40:30+03:00

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Житель Артема в пьяном угаре избил собственную бабушку и забрал ее деньги, чтобы продолжить банкет, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

22-летний житель города Артем решил выпить спиртного, но так увлекся, что не заметил, как его стратегические запасы горячительного подошли к концу. Собственных денег у него не было, именно поэтому он решил попросить их у своей бабушки.

Пенсионерка, увидев состояние своего внука, не стала поощрять его пагубных привычек и ответила отказом. Такой неожиданный поворот событий не обрадовал молодого человека. Разогретый алкоголем парень решил во что бы то ни стало продолжить банкет и напал на собственную бабушку.

Избив 72-летнюю старушку, он потребовал отдать деньги. Беспомощная пенсионерка, выслушав несколько угроз о расправе в свой адрес, отдала пьяному внуку свои сбережения. Уже после того, как нерадивый родственник отправился за очередной порцией горячительного, пожилая женщина сообщила о случившемся в полицию.

Разбойника задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело, нерадивому внуку грозит до пяти лет лишения свободы. Решения суда он будет ожидать, находясь под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU