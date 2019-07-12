2019-07-12T08:52:09+03:00
Общество

Синоптики рассказали, чего стоит ожидать от погоды в ближайшие выходные

По словам начальника Примгидромета, в субботу и воскресенье в крае потеплеет, но по-настоящему летних температур стоит ожидать в понедельник
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Главный синоптик края Борис Кубай рассказал, чего стоит ожидать от погоды на этих выходных. По прогнозам синоптика, на выходных осадки в Приморском крае прекратятся, а по-настоящему летних температур стоит ожидать уже в понедельник.

Как и предполагалось ранее, циклон, проходящий над территорией Японского моря, смещается в сторону Татарского пролива. Тем не менее, его отголоски можно было заметить вчера ночью и сегодняшним утром - во Владивостоке прошел небольшой дождь.

Циклон постепенно утихнет над югом Татарского пролива, а над территорией Приморья начнет набирать силу антициклон, из-за чего в крае начнут расти температуры и выглянет солнце.

Полностью набрать силу антициклону удастся к 15 июля, осадки к тому времени прекратятся. В субботу и воскресенье на территории края будет 15-20 градусов тепла, а в понедельник, 15 июля, на западе края ожидается уже до 25 градусов.

Во вторник такие температуры установятся на большей территории края, а начиная со среды и до 20 июля температура будет достигать отметки 30-35 градусов в континентальной части Приморья.

Во Владивостоке в субботу, 13 июля, ожидается 20-22 градуса, а в удаленных от моря местах и больше. Воскресенье тоже может выдастся неплохим, но во второй половине дня ветер может смениться на южный и станет чуть прохладнее.

В первой половине следующей недели облачность, туман и свежий морской ветер будут препятствовать прогреву, а во второй половине следующей недели снова потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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